إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم ركبة جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).