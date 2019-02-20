دولي

نتنياهو ينجح في التحالف مع (البيت اليهودي)

نتنياهو ينجح في التحالف مع (البيت اليهودي)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة السابعة الإسرائيلية مساء اليوم، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نجح في إبرام اتفاق تحالف بين (حزب الليكود) وحزب (البيت اليهودي) في الانتخابات المقبلة.

ووفقاً لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، بموجب الاتفاق بين حزبي الليكود والبيت اليهودي، وعد نتنياهو بمنح (البيت) منصبين هامين في الحكومة المقبلة.

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