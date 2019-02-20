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غزة: انطلاق دوري جوال لكرة الطائرة جلوس‬

غزة: انطلاق دوري جوال لكرة الطائرة جلوس‬
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم الأربعاء منافسات دوري جوال لكرة الطائرة جلوس لعام 2019 على أرض ملعب نادي الصداقة وسط منافسة بين عدد من الفرق في قطاع غزة للفوز بلقب بطل الدوري لعام 2019 وجرت المنافسة في المباراة الافتتاحية بين فريق الجزيرة وفريق الاتحاد العام للمعاقين الوسطى وانتهت بفوز الأخير 2-0.

وتستمر مباريات الدوري حتى مطلع الشهر القادم حيث ستقام مباراة النهائي يوم الأربعاء بتاريخ الرابع من مارس ليتم الإعلان عن بطل الدوري والتي سيتم تتويجه بطلاً لدوري جوال لكرة الطائرة جلوس.

وتعتبر رياضة كرة الطائرة جلوس من أبرز الرياضات التي يمارسها ذوي الإعاقة والتي تحظى بشعبيةٍ واسعةٍ بين تلك الشريحة المهمة في المجتمع حيث يتنافس في هذا الدوري ثمان فرقٍ من مختلف محافظات القطاع والتي تضم لاعبين رياضيين من ذوي الإعاقة والبتر.

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