الفلسطينيون يزيلون البوابات الحديدية لباب الرحمة بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
شهدت منطقة باب الرحمة في المسجد الاقصى المبارك، حالة من التوتر الشديد، وذلك بعدما أزال الفلسطينيون مساء اليوم الاربعاء، البوابات الحديدة في ساحة باب الرحمة للمرة الثانية.
شهدت منطقة باب الرحمة في المسجد الاقصى المبارك، حالة من التوتر الشديد، وذلك بعدما أزال الفلسطينيون مساء اليوم الاربعاء، البوابات الحديدة في ساحة باب الرحمة للمرة الثانية.
وحاولت قوات الاحتلال المتواجدة في المكان التدخل لكنها عادت وتراجعت أمام توافد المصلين للمكان.
ويطالب المواطنون بفتح مبنى ومُصلى باب الرحمة أمام المصلين بعد اغلاقه من قبل الاحتلال لأكثر من خمسة عشر عاما.
إلى ذلك، أدى عشرات المواطنين، اليوم الاربعاء، صلاة المغرب في منطقة باب الرحمة بالجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.
وبحسب وكالة (وفا)، فإن الصلاة أُقيمت رغم الانتشار الواسع لقوات الاحتلال في المنطقة.
وشهدت منطقة باب الرحمة، في الايام الماضية، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وكانت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال قد اعتدت أمس الثلاثاء، على المصلين المرابطين في ساحات المسجد الاقصى المبارك، مما اسفر عن ذلك اصابة عدد منهم.
وكانت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال قد اعتدت أمس الثلاثاء، على المصلين المرابطين في ساحات المسجد الاقصى المبارك، مما اسفر عن ذلك اصابة عدد منهم.
وقد اقتحم عشرات المستوطنين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فيما أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، أنه لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته في ترميم مصلى باب الرحمة والصلاة فيه.
وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس: "إن 49 مستوطنا و255 طالبا ومرشدين يهود اقتحموا المسجد، صباح اليوم. وأضاف الدبس أن 22 مستوطنا و46 من "ضيوف الشرطة الإسرائيلية"، اقتحموا المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر".
وعلى صلة، رفض مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، اليوم، جميع الإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة والصلاة في مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.
وأفاد "المجلس" في بيان إثر اجتماع له اليوم، أنه "كلف المستشار القانوني للمجلس إبلاغ سلطات الاحتلال على الفور بقرار المجلس، بأنه لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته في ترميم مصلى باب الرحمة والصلاة فيه".
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