دعوات لإغلاق المصلى القبلي وقبة الصخرة وأداء الصلوات الخمسة بمنطقة باب الرحمة

رام الله - دنيا الوطنأُطلقت دعوات مقدسية لوزارة الاوقاف، اليوم الاربعاء، لإغلاق المصلى القبلي وقبة الصخرة، وأداء الصلوات الخمسة في منطقة باب الرحمة بالمسجد الاقصى المبارك.وتشهد منطقة باب الرحمة بالمسجد الأقصى، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.وكانت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحمت أمس الثلاثاء، باحات المسجد الاقصى المبارك، واعتدت على المصلين المرابطين في المسجد، مما أسفر عن اصابة عددا منهم.