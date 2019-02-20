شؤون فلسطينية

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
لقي شقيقان من سكان بلدة الخضر، مصرعهما عصر اليوم الاربعاء، جراء سقوطهما من مبنى قيد الانشاء ببلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة: "تلقت غرفة عمليات شرطة بيت لحم، بلاغا عصر اليوم الاربعاء، يفيد بوصول شخصين مصابيْن وصفت حالتهما بالحرجة، لمشفى اليمامة، وبعد لحظات اعلن الاطباء عن وفاتهما".

وأضاف ارزيقات: "تحركت قوة من قسم التحقيق والمباحث العامة للمشفى ومكان سقوطهما، ودلت المعلومات الأولية بأنهما سقطا أثناء عملهما بمبنى قيد الانشاء، ومازالت التحقيقات مستمرة وتم إعلام النيابة العامة".

وناشد ارزيقات، كافة العمال وأرباب العمل بضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة أثناء العمل  .

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