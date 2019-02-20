شؤون فلسطينية

هنية: ندعو المقاومة للدفاع عن المسجد الاقصى بكل السبل والامكانيات المتاحة

هنية: ندعو المقاومة للدفاع عن المسجد الاقصى بكل السبل والامكانيات المتاحة
رام الله - دنيا الوطن
دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جماهير القدس والضفة والأرض المحتلة إلى التوجه للمسجد الأقصى والاحتشاد عنده والرباط فيه وحمايته والوقوف صفًا كالبنيان المرصوص لإفشال خطوات الاحتلال.

وشدد في تصريح صحفي له على اعتبار الجمعة المقبلة يومًا للزحف من أجل الأقصى في كل مكان من أرض فلسطين، وجاء ذلك تعقيبا على ما يجري في مدينة القدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

 كما دعا هنية المقاومة والمقاومين الدفاع عن المسجد الأقصى بكل السبل والإمكانات المتاحة، قائلًا: "إن الأرواح ومهج القلوب ترخص في سبيل الأقصى ومؤامرات الاحتلال دونها الدماء".

وأضاف: "إن ما تشهده مدينة القدس وأروقة المسجد الأقصى المبارك من خطوات إسرائيلية وإجراءات ميدانية في إغلاق باب الرحمة وبعض مؤسسات الأقصى، تحمل خطورة استثنائية وتعكس نوايا فرض وقائع جديدة لتحقيق التقسيم المكاني والسيطرة التدريجية على المسجد الأقصى".

وثمن هنية وقفة أهل مدينة القدس وخاصة المرابطين ودفاعهم عن المسجد وقيامهم بكسر وإزالة ما يحاول الاحتلال أن يثبته من وقائع ميدانية على الأرض، مشيدًا بهذا الصمود الهادر الذي يعكس الإرادة الفلسطينية الحقيقية والقادرة على الوقوف كالطود الشامخ في مواجهة إجراءات الاحتلال ومخططاته الخبيثة.

وفي السياق، قال هنية: "إن هذه الهجمة الاسرائيلية الجديدة والخطيرة ضد المسجد الأقصى المبارك، تأتي بعد مؤتمر وارسو والذي ظن قادة الاحتلال عبره أنهم قد فتحوا ثغرًا جديدًا في جدار التطبيع".

ودعا الأمة قادة وجماهير إلى التوقف التام عن كل أشكال التطبيع واللقاء مع هذا العدو وقادته في كل المستويات والمجالات وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قبلة المسلمين الأولى، والتأكيد أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة.

وختم رئيس المكتب السياسي لحماس تصريحه بالقول: "إن شعبنا الفلسطيني الذي أفشل مؤامرة البوابات وكل المؤامرات السابقة والإجراءات الاحتلالية التي استهدفت المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا لن يستسلم لهذه الإجراءات وسيواصل التحرك والعمل في كافة الاتجاهات لإفشال هذه المؤامرة الجديدة التي لن تمر وسندافع عن الأقصى بأرواحنا ودمائنا مهما كلف ذلك من تضحيات".

أخبار ذات صلة

دعوات لإغلاق المصلى القبلي وقبة الصخرة وأداء الصلوات الخمسة بمنطقة باب الرحمة

دعوات لإغلاق المصلى القبلي وقبة الصخرة وأداء الصلوات الخمسة بمنطقة باب الرحمة

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

(بكدار) ينجز ثلاثة مشاريع في محافظة القدس بقيمة مليون ومئتي ألف دولار

(بكدار) ينجز ثلاثة مشاريع في محافظة القدس بقيمة مليون ومئتي ألف دولار

منوعات

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في &#34;الزمن الجميل&#34;

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في "الزمن الجميل"

&#34;نشاز&#34; سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: &#34;خطية ريم بارودي&#34;

"نشاز" سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: "خطية ريم بارودي"

شادي سرور يتراجع: &#34;أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين&#34;

شادي سرور يتراجع: "أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين"

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة &#34;همام في أمستردام&#34; التي اختفت فجأة

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة "همام في أمستردام" التي اختفت فجأة

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

عربي

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق &#34;ريتز كارلتون&#34; يُعلن إفلاسه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر