هنية: ندعو المقاومة للدفاع عن المسجد الاقصى بكل السبل والامكانيات المتاحة

رام الله - دنيا الوطندعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جماهير القدس والضفة والأرض المحتلة إلى التوجه للمسجد الأقصى والاحتشاد عنده والرباط فيه وحمايته والوقوف صفًا كالبنيان المرصوص لإفشال خطوات الاحتلال.وشدد في تصريح صحفي له على اعتبار الجمعة المقبلة يومًا للزحف من أجل الأقصى في كل مكان من أرض فلسطين، وجاء ذلك تعقيبا على ما يجري في مدينة القدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).كما دعا هنية المقاومة والمقاومين الدفاع عن المسجد الأقصى بكل السبل والإمكانات المتاحة، قائلًا: "إن الأرواح ومهج القلوب ترخص في سبيل الأقصى ومؤامرات الاحتلال دونها الدماء".وأضاف: "إن ما تشهده مدينة القدس وأروقة المسجد الأقصى المبارك من خطوات إسرائيلية وإجراءات ميدانية في إغلاق باب الرحمة وبعض مؤسسات الأقصى، تحمل خطورة استثنائية وتعكس نوايا فرض وقائع جديدة لتحقيق التقسيم المكاني والسيطرة التدريجية على المسجد الأقصى".وثمن هنية وقفة أهل مدينة القدس وخاصة المرابطين ودفاعهم عن المسجد وقيامهم بكسر وإزالة ما يحاول الاحتلال أن يثبته من وقائع ميدانية على الأرض، مشيدًا بهذا الصمود الهادر الذي يعكس الإرادة الفلسطينية الحقيقية والقادرة على الوقوف كالطود الشامخ في مواجهة إجراءات الاحتلال ومخططاته الخبيثة.وفي السياق، قال هنية: "إن هذه الهجمة الاسرائيلية الجديدة والخطيرة ضد المسجد الأقصى المبارك، تأتي بعد مؤتمر وارسو والذي ظن قادة الاحتلال عبره أنهم قد فتحوا ثغرًا جديدًا في جدار التطبيع".ودعا الأمة قادة وجماهير إلى التوقف التام عن كل أشكال التطبيع واللقاء مع هذا العدو وقادته في كل المستويات والمجالات وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قبلة المسلمين الأولى، والتأكيد أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة.وختم رئيس المكتب السياسي لحماس تصريحه بالقول: "إن شعبنا الفلسطيني الذي أفشل مؤامرة البوابات وكل المؤامرات السابقة والإجراءات الاحتلالية التي استهدفت المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا لن يستسلم لهذه الإجراءات وسيواصل التحرك والعمل في كافة الاتجاهات لإفشال هذه المؤامرة الجديدة التي لن تمر وسندافع عن الأقصى بأرواحنا ودمائنا مهما كلف ذلك من تضحيات".