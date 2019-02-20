شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، منزلين في حي بيت حنينا شمال القدس، ووزعت إخطارات بهدم أخرى، وبلاغات استدعاء لأصحاب منازل في مخيم شعفاط، وحي الصوانة قرب سور القدس التاريخي.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن جرافات الاحتلال هدمت منزلين في منطقة الأشقرية بحي بيت حنينا للمواطن تيسير المحتسب ونجله شادي بعد إخلائهما من قاطنيهما، وعددهم عشرة أفراد معظمهم من الأطفال، علما أن عائلة المحتسب تمكنت صباح اليوم من استصدار قرار بوقف الهدم.

وفي مخيم شعفاط وحي الصوانة تم تسليم إخطارات هدم واستدعاء للحضور للبلدية، بخصوص عدم ترخيص البناء.

أخبار ذات صلة

دعوات لإغلاق المصلى القبلي وقبة الصخرة وأداء الصلوات الخمسة بمنطقة باب الرحمة

دعوات لإغلاق المصلى القبلي وقبة الصخرة وأداء الصلوات الخمسة بمنطقة باب الرحمة

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

هنية: ندعو المقاومة للدفاع عن المسجد الاقصى بكل السبل والامكانيات المتاحة

هنية: ندعو المقاومة للدفاع عن المسجد الاقصى بكل السبل والامكانيات المتاحة

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

(بكدار) ينجز ثلاثة مشاريع في محافظة القدس بقيمة مليون ومئتي ألف دولار

(بكدار) ينجز ثلاثة مشاريع في محافظة القدس بقيمة مليون ومئتي ألف دولار

منوعات

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في &#34;الزمن الجميل&#34;

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في "الزمن الجميل"

&#34;نشاز&#34; سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: &#34;خطية ريم بارودي&#34;

"نشاز" سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: "خطية ريم بارودي"

شادي سرور يتراجع: &#34;أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين&#34;

شادي سرور يتراجع: "أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين"

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة &#34;همام في أمستردام&#34; التي اختفت فجأة

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة "همام في أمستردام" التي اختفت فجأة

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

عربي

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق &#34;ريتز كارلتون&#34; يُعلن إفلاسه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر