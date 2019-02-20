الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل



وذكر بيان عن إدارة العلاقـات العامـة والاعـلام بالشرطـة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين لوحدة الجرائم الالكترونية تتعلق بقيام مجهول بسرقة حسابه الشخصي عبر موقع الفيس بوك والذي قام بشرائه بمبلغ 15 ألف شيكل ويحوي 2 مليون متابع، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة المشتبه به.



وأضاف البيان، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإعادة السيطرة على الحساب المسروق.



هذا وأكد البيان، توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .





رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة حساب الكتروني رسمي عبر موقع الفيس بوك في مدينة الخليل وألقت القبض على المشتبه به.