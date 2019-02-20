شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن في منظمة التحرير الفلسطينية، عن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة، مكونة من ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونقابتي المحامين والصحفيين وشخصيات اعتبارية فلسطينية من
الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تقديم المشورة للدائرة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان الفلسطيني في الوطن والشتات، وعلى الأخص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه من قبل الاحتلال.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للجنة، والذي ترأسه أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، صباح اليوم الأربعاء في قاعة منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال التميمي عقب الاجتماع: "إن هذه اللجنة ذات أهمية خاصة، وهي الأولى من نوعها في فلسطين، ويعول عليها وعلى دورها الكثير في النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في فلسطين".

وجرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة الوثائق التأسيسية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، ووضع تصور لوظيفة، ومهام وعمل اللجنة الاستشارية.

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