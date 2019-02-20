شؤون فلسطينية

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، مصادقة ما تسمى "لجنة التنظيم والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية ومحيطها.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء: "إن هذه الإجراءات الاستيطانية، تأتي استكمال لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس؛ لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين، لتعزيز الاحتلال الاستعماري على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من منظومة الاحتلال.

وأشارت إلى أن هذه المصادقات تأتي في خضم المعركة الانتخابية التي يتصارع فيها المتنافسون على استرضاء المستوطنين المتطرفين على حساب حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني الأعزل في مخالفة صارخة ومتعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334.

وأضافت: "إن إسرائيل وبدعم مطلق من الإدارة الأمريكية تتحدى الإرادة الدولية، فالاستيطان جريمة حرب طبقاً لميثاق روما، وسنعمل على محاسبة دولة الاحتلال أمام القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية".

وأكدت في نهاية بيانها على أهمية أن يعمل المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها على مساءلة ومحاسبة إسرائيل وإلزامها بالقوانين والقرارات الأممية.

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