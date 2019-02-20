(بكدار) ينجز ثلاثة مشاريع في محافظة القدس بقيمة مليون ومئتي ألف دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار ( بكدار)، اليوم الأربعاء، إنجاز ثلاثة مشاريع في محافظة القدس.وأكد رئيس المجلس الاقتصادي، د. محمد اشتية، أن محافظة القدس، تحظى بأولوية كبيرة في مشاريع المجلس لمواجهة ما تتعرض له من إجراءات وسياسات تعسفية، هدفها تهجير المواطنين الفلسطينيين.وشدد اشتية على ضرورة تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، والارتقاء بالمشاريع الخدماتية والتعليميةوالتنموية في المدينة.من جانبه، أشار رئيس دائرة المشاريع في المجلس م. رائد عنبتاوي، إلى أن الأعمال المنجزة، تشمل إنهاء أعمال التكييفوالصيانة لمبنى كلية هند الحسيني، التابع لجامعة القدس بقيمة 367 ألف دولار أمريكي، وإنجاز أعمال بناء وتشطيبمبنى تأهيل وعلاج مدمني المخدرات في بلدة جبع بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 500 ألف دولار، إضافة إلىترميم وإعادة تأهيل 22 بيتاً سكنياً في قرية النبي صموئيل، بتكلفة اجمالية بلغت 340 ألف دولار أمريكي.وتأتي المشاريع الثلاثة، من ضمن اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم مدينة القدس وضواحيها، بقيمة ستة ملايين دولار، حيث شملت عدة قطاعات منها: التعليم والصحة والشباب والرياضة، وتمكين المرأة، وترميم المباني، إضافة إلى القطاعين الثقافي والاجتماعي.