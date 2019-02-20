شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: قرار قرصنة أموالنا مسمار في نعش اتفاق باريس

الرئيس عباس: قرار قرصنة أموالنا مسمار في نعش اتفاق باريس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء: إن "قرار قرصنة أموالنا، مسمار في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات".

وأضاف في كلمة له بافتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله: أنه "لن نستلم الأموال منقوصة، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لعائلات الأسرى والشهداء".

وشدّد الرئيس عباس على أن "الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا"، موضحاً أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلالي، يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير (صفقة العار).

وأكد أن هذا القرار، يعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الرئيس عباس: باسم الشعب والقيادة الفلسطينية، أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، و"نؤكد أننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك إطلاقاً، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءاً من المبلغ فليقرصنوا بقيته".

وشدّد الرئيس عباس خلال الاجتماع، على أن موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا.

وأشار إلى أن إسرائيل تصدر كل يوم قرارات، وتشرع في ممارسات تستهدف الإجهاز على حقوقنا الوطنية.

وأكد الرئيس عباس، أن القرار الذي صدر اليوم، ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على المسجد الأقصى، وما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس، وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا على الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس الشريف.

من جهة أخرى، قال الرئيس: "لن نلتقي بمن يشككون بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد ولن نقبل أية دعوة من أية جهة كانت لا تعترف بها".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

(بكدار) ينجز ثلاثة مشاريع في محافظة القدس بقيمة مليون ومئتي ألف دولار

(بكدار) ينجز ثلاثة مشاريع في محافظة القدس بقيمة مليون ومئتي ألف دولار

الوزير قطامي: الأغوار على سلم أولويات مشاريع الصناديق العربية والاسلامية

الوزير قطامي: الأغوار على سلم أولويات مشاريع الصناديق العربية والاسلامية

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير تُعلن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

شعث: دون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضايا المنطقة عالقة ومتفجرة

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

عشراوي تُدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

(بكدار) ينجز ثلاثة مشاريع في محافظة القدس بقيمة مليون ومئتي ألف دولار

(بكدار) ينجز ثلاثة مشاريع في محافظة القدس بقيمة مليون ومئتي ألف دولار

الوزير قطامي: الأغوار على سلم أولويات مشاريع الصناديق العربية والاسلامية

الوزير قطامي: الأغوار على سلم أولويات مشاريع الصناديق العربية والاسلامية

منوعات

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في &#34;الزمن الجميل&#34;

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في "الزمن الجميل"

&#34;نشاز&#34; سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: &#34;خطية ريم بارودي&#34;

"نشاز" سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: "خطية ريم بارودي"

شادي سرور يتراجع: &#34;أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين&#34;

شادي سرور يتراجع: "أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين"

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة &#34;همام في أمستردام&#34; التي اختفت فجأة

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة "همام في أمستردام" التي اختفت فجأة

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

عربي

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق &#34;ريتز كارلتون&#34; يُعلن إفلاسه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر