شؤون فلسطينية

شاهد: لأول مرة.. قيادي بحماس يَشن هجوماً لاذعاً على قناة (الجزيرة)

شاهد: لأول مرة.. قيادي بحماس يَشن هجوماً لاذعاً على قناة (الجزيرة)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم القيادي في حركة (حماس) بالخارج، رأفت مرة، بشكل لاذع قناة (الجزيرة) القطرية، وذلك بعد استضافتها للكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين.

وانتقد مرة، عبر تغريدة له بـ (تويتر)، استضافة قناة (الجزيرة) القطرية للإسرائيليين على شاشتها، قائلاً: إنه "من المعيب، أن تفتح قناة الجزيرة نافذتها لصهيونى ليهاجم الفلسطينيين والعرب، وينشر الأكاذيب بحق المقاومة الفلسطينية، ويهين الشهداء وتاريخ الشعب الفلسطينى وهويته".

وأضاف مرة: "مهما كانت المبررات الإعلامية لذلك، كوهين إرهابي صغير، صنيعة مخابراتية، نحن متمسكون بهويتنا ونفتخر بمقاومتنا وبتاريخ شعبنا".

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