الحكم خمس سنوات بالسجن على متهم بالخيانة







رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابث، اليوم الأربعاء، حكماً بحق المدان (ب. ح) بجريمة الخيانة، خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بالسجن لمدة خمس سنوات.