الحكم خمس سنوات بالسجن على متهم بالخيانة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابث، اليوم الأربعاء، حكماً بحق المدان (ب. ح) بجريمة الخيانة، خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بالسجن لمدة خمس سنوات.
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابث، اليوم الأربعاء، حكماً بحق المدان (ب. ح) بجريمة الخيانة، خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بالسجن لمدة خمس سنوات.
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