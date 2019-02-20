الحمد الله يُطلع وفداً فرنسياً على انتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله: "إسرائيل تريد تطبيع العلاقات مع الدول العربية بدون عقد سلام مع الفلسطينيين، وهذا لن يمر، فالسلام ليس عبر القادة، وإنما عبر الشعوب، وأي مخطط لإقامة دولة فلسطينية في غزة لن يمر، ولا دولة بدون غزة".جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفداً من لجنة الدراسات الدولية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة برونو جونكور، وحضور القنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوشارد، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.وأضاف الحمد الله: "نشعر بخيبة أمل من المجتمع الدولي ومؤسساته، فهناك 723 قراراً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و86 قراراً من مجلس الأمن لم يطبق منها شيء في فلسطين، وعليه أن يقوم بدور فعال وجاد لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولةالفلسطينية المستقلة، فالاستمرار بعدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى استمرار العنف والصراع في المنطقة".وتابع رئيس الوزراء: "نأمل من الرئيس الفرنسي ماكرون الدعوة لعقد مؤتمر سلام برعاية متعددة الأطراف، على خطى الرئيس السابق هولاند، للتوصل إلى حل سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية".وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على أن إسرائيل تسعى بشكل ممنهج لتقويض حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية، خاصة من خلال توسعها الاستيطاني، لا سيما في القدس المحتلة.وأكد الحمد الله للوفد، أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحصار إسرائيل لقطاع غزة، وقرار حكومة الاحتلال مؤخراً بالخصم من أموال المقاصة الفلسطينية، سيؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصاديةوالأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وثمن رئيس الوزراء الدعم الفرنسي المستمر لفلسطين على كافة المستويات، ولكافة القطاعات، مشدداً على عمق العلاقات الثنائية والتاريخية ما بين البلدين والشعبين.