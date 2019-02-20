تأجيل لقاء نتنياهو وبوتين المقرر عقده غداً

رام الله - دنيا الوطنقال موقع "ريشت كان" الإسرائيلي، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تأجيل اللقاء، الذي كان مقرراً عقده بينهما غداً في موسكو.وأوضح الموقع وفق ترجمة (عكا) للشؤون الإسرائيلية، أن نتنياهو وبوتين سيُجريان صباح غدٍ الخميس، مكالمة هاتفية، وسيتم تحديد موعد جديد للقاء قريباً.