طالع: داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الأربعاء، كشف سفر المواطنين عبر (معبر رفح البري) للحافلات الأولى والثانية والثالثة من كشف (2/17).







وطالبت الوزارة، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.







وطالبت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر.