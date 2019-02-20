المواطنون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة" بـ"الأقصى" وسط توتر شديد

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات المواطنين صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى المبارك، وسط حالة من التوتر الشديد الناجمة عن عرقلة قوات الاحتلال للمصلين وتوقيف بعضهم.وقالت مصادر محلية إن عناصر الاحتلال حاولت منع وصول المصلين الى المنطقة لكنها فشلت أمام إصرار المصلين، علماً أن عددا من المواطنين بينهم فتيات ونساء، شاركوا في اعتصام قرب بوابة "باب الرحمة" منذ ساعات صباح اليوم.وأضاف، أن قوات الاحتلال حاولت الاعتداء على فتاتين صعدتا الى سطح مبنى باب الرحمة حيث توجد نقطة رقابة عسكرية للاحتلال.وكانت قوات الاحتلال قد عززت انتشارها في منطقة باب الرحمة وكذلك في محيط المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات الشبان على البوابات الرئيسية للمسجد خلال دخولهم للصلاة فيه.يذكر أن المنطقة شهدت الليلة الماضية، اعتداء من قبل قوات الاحتلال على المصلين وأصابت واعتقلت أكثر من عشرين مواطنا.