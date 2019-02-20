(يونسكو) تبحث إرسال وفد من الخبراء الدوليين للقدس لتوثيق انتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنيعقد وفد فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لقاء مع المجموعة العربية في (يونسكو) خلال الأسبوعين المقبلين، لبحث إرسال وفد من الخبراء الدوليين إلى القدس لتوثيق انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة.وقال سفير فلسطين في (يونسكو) منير انسطاس لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء: إن إسرائيل تواصل رفضها لدخول خبراء دوليين من (يونسكو) لتوثيق اعتداءات إسرائيل على الأماكن الأثرية والمقدسة في مدينة القدس من بينها المسجد الأقصى ومشروع إقامة التلفريك.وأضاف أنسطاس، أن إسرائيل فشلت خلال العشر سنوات الماضية في إضفاء الشرعية، وضم القدس الشرقية بالوسائل القانونية، لذلك تحاول إيجاد وسائل أخرى وكسب الوقت في تغيير المعالم التاريخية والأثرية لتهدويد المدينة المقدسة.