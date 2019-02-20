بحضور 21 رئيساً.. قمة عربية أوروبية تُعقد الأسبوع المقبل لمناقشة اقتطاع أموال المقاصة

أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، رفض الاتحاد قرصنة

إسرائيل لأموال المقاصة، معرباً عن أمله في صدور بيان رسمي، يتضمن خطوات

ملموسة يُترجم على أرض الواقع برفض المساس بأموال الفلسطينيين.





وأضاف الفرا، أن القمة العربية الأوروبية، التي ستعقد الأسبوع المقبل في مصر، بحضور دولة فلسطين، برئاسة الرئيس محمود عباس، ستناقش اقتطاع أموال المقاصة، إضافة إلى عدد من الملفات، التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، مثل: حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.





وأشار الفرا إلى أن هذه القمة، ستكون قمة تاريخية، مبيناً أن هناك تأكيدات أوروبية، بحضور 21 رئيس دولة أو حكومة، بالإضافة إلى تمثيل عربي رفيع المستوى، بحضور ملوك وأمراء ورؤساء دول، وحكومات، لهذه القمة.

وقال الفرا: إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أكدوا رفضهم لاقتطاع أموال المقاصة، باعتبارها حقاً للشعب الفلسطيني.



وأوضح الفرا، أنه أجرى لقاءات مع العديد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، من بينهم مسؤول الشرق الأوسط في الاتحاد كولن سكولونا، ودعاه إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على حكومة الاحتلال، للتراجع عن قرار خصم جزء من أموال

المقاصة.

رام الله - دنيا الوطن