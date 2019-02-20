الكسواني: التصعيد في الأقصى لكسب المزيد من الأصوات بالانتخابات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، أن التصعيد الحالي في الأقصى، يندرج في سياق سباق فرض أمر واقع عليه؛ لكسب المزيد من الأصوات الانتخابية.
وقال الشيخ الكسواني لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء: إن الاحتلال بهجومه على المصلين، يسعى لتغييب وجودهم في الأقصى؛ لتنفيذ مخططاته، داعياً إلى وقفة عربية إسلامية ضد هذه الاعتداءات.
اعتبر الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، أن التصعيد الحالي في الأقصى، يندرج في سياق سباق فرض أمر واقع عليه؛ لكسب المزيد من الأصوات الانتخابية.
وقال الشيخ الكسواني لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء: إن الاحتلال بهجومه على المصلين، يسعى لتغييب وجودهم في الأقصى؛ لتنفيذ مخططاته، داعياً إلى وقفة عربية إسلامية ضد هذه الاعتداءات.
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