الديمقراطية تستنكر الاستدعاءات والملاحقات الأمنية للمعلمين في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت لجان المعلمين الديمقراطيين- الإطار النقابي للمعلمين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- حملة الاستدعاءات والملاحقات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بحق نشطاء وكوادر في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، على خلفية الإضراب المقرر يومي الأربعاء والخميس (20-21/2/2019) رفضاً لسياسة قطع الرواتب، والتقاعد المالي للمعلمين في المحافظات الجنوبية.وأكدت لجان المعلمين مساندتها للمعلمين المقطوعة رواتبهم في حراكهم النقابي والمطلبي، باعتبار الإضراب، وحق التجمع السلمي والحراكات النقابية، هي حقوق مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، كما أكدت رفضها لحملة الاستدعاءات والملاحقات الأمنية بحق المعلمين، وأعضاء الأمانة العامة للمعلمين في قطاع غزة.وجددت لجان المعلمين الديمقراطيين، تأكيدها على موقف الاتحاد العام للمعلمين؛ للمطالبة بحقوق المعلمين، التي قطعت رواتبهم، وإنهاء التقاعد المالي، والعمل على تحصيل حقوق ومستحقات تعيينات 2006 و2007 و2008.