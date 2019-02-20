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شؤون فلسطينية

توتر يسود السجون بعد محاولة الأسير "إبراهيم النتشة" حرق نفسه

توتر يسود السجون بعد محاولة الأسير "إبراهيم النتشة" حرق نفسه
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن حالة من التوتر، تسود السجون بعد محاولة الأسير إبراهيم النتشة من الخليل، والقابع في سجن (النقب) بإحراق نفسه بالأمس، احتجاحاً على سوء أوضاع الأسرى، وإقدام إدارة السجن بجلب قوات القمع وسيارات إسعاف.

وأضاف عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أنه حتى اللحظة لا توجد أي معلومات عن الحالة الصحية للأسير النتشه، معرباً عن أمله بأن يكون وضعه الصحي جيداً.

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