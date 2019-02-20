برئاسة الرئيس.. اللجنة المُشكلة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي تجتمع اليوم

برئاسة الرئيس محمود عباس.

رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة المشكلة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لها في مقر الرئاسة برام الله،وقال عضو اللجنة التنفيذية، بسام الصالحي، لإذعة (صوت فلسطين): إن الاجتماع سيبحث العديد من القضايا، وعلى رأسها ما يتعلق بقرار حكومة الاحتلال، اقتطاع مبالغ مالية من أموال المقاصة، والخطوات اللاحقة التي قد تتخذها القيادة.وأوضح الصالحي، أن الرد السياسي على اقتطاع إسرائيل لأموال من المقاصة، هو قرار الرئيس بعدم استلام أموال المقاصة بالكامل.ودعا الصالحي، لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتنظيف السوق الفلسطينية منها، وإمهال التجار مدة أسبوعين للتخلص من هذه المنتجات، وأن المطلوب تكثيف وتوسيع المقاومة الشعبية.