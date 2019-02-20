فتح: إسرائيل والعملاء وحدهم من يسعون لضرب منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي: إن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من القول: إن منظمة التحرير الفلسطينية لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن العملاء والخونة وأصحاب الأجندات الخاصة، الذين يشترون ويباعون بالمال، هم من تتقاطع مصالحهم الدنيئة مع مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وأن يخرج فلسطيني على الإعلام مع "صهيوني" متطرف، متفقين كلاهما على أن المنظمة لا تمثل الفلسطينيين، فهذا انحدار أخلاقي ووطني وديني.وقال القواسمي: إن الخلاف الداخلي، يجب ألا يكون سيفاً مسلطاً على رقبة الشعب الفلسطيني، ومشاركة الاحتلال في محاربة الهوية الوطنية الفلسطينية، وخيانة دماء الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم كي يكون لفلسطين عنوان وهوية، وأن التعاطي مع رواية الاحتلال الإسرائيلي في ضرب وحدانية التمثيل، هو درب من دروب الخيانة للوطن.