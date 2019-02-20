الاحتلال يخطر بهدم منازل في مخيم شعفاط بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منازل في الضواحي المجاورة لمخيم شعفاط وسط القدس.وقالت مصادر محلية، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، اقتحمت اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط، وشرعت بإلصاق إخطارات الهدم، بحجة البناء دون ترخيص.وأضافت، أن طواقم من الضريبة التابعة لبلدية الاحتلال، داهمت متاجر في المخيم، ودققت بأوراقها ودفاترها الثبوتية، وسط توتر شديد في المنطقة.