فلسطين ستعقد اجتماعاً بمشاركة خمسة عشر وزيراً بداية نيسان برام الله

أعلن رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، أن فلسطين ستعقد في إطار ترؤسها مجموعة 77 والصين، مؤتمر الطاولة المستديرة، بمشاركة خمسة عشر وزيراً من مختلف قارات العالم في بداية نيسان/ أبريل المقبل، برام الله.



وأضاف أبو زيد لإذاعة (صوت فلسطين) أن فلسطين، قدمت مبادرة عالمية لتعزيز شراكاتها مع مختلف المؤسسات للعمل على تطوير وتحقيق التنمية المستدامة للدول المحتاجة.



وبين أبو زيد أن اجتماعاً فنياً سيسبق مؤتمر الطاولة المستديرة؛ لبحث العديد من القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية المسستدامة للدول وتعزيز قدراتها، مشيراً إلى أن فلسطين من خلال مشاركتها في أهم المؤتمرات العالمية، كشفت عن قدراتها وخططها المهمة في الإدارة والتنمية.



إلى ذلك، أوضح أبو زيد، أنه ضمن التحضير لمؤتمر جنوب جنوب، والذي سيعقد في الأرجنيتن في آذار/ مارس المقبل، ويأتي في إطار ترؤس فلسطين لمجموعة 77 والصين، فإن فلسطين بدأت تعمل بقوة للوصول إلى دول أفريقيا.

رام الله - دنيا الوطن