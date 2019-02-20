وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات بلدية عقابا من المشاريع التطويرية

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات بلدية عقابا بمحافظة طوباس، من المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجلس البلدي.جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، مع رئيس بلدية عقابا جمال أبو عرة، وموظفين من البلدية، بحضور مدير عام المشاريع، المهندس عمر شرقية، ومديرة دائرة التنظيم والترخيص، المهندسة ليالي المقدادي.واستعرض أبو عرة، أبرز الاحتياجات الملحة للتنفيذ، وخاصة مشاريع البنية التحتية، ومنها تأهيل وتعبيد طرق داخلية، وإقامة الجدران الاستنادية، وإقامة مركز نسوي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتراخيص الأبنية، والطاقة الشمسية، والمخطط الهيكلي، وغيرها من الاحتياجات.بدوره، أكد الأعرج أهمية دور المجلس البلدي في القيام بواجباته، ومتابعة كافة القضايا والمواضيع المتعلقة بالمواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع المحلي مع المجلس البلدي، من أجل النهوض بواقع البلدة وتطويرها في كافة المجالات.وأشار الأعرج إلى أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل رفد الهيئات المحلية بمشاريع تطويرية تنموية، كما وأوعز للجهات ذات العلاقة، بمتابعة كافة الاحتياجات، والعمل على تلبيتها ضمن الامكانات المتاحة.