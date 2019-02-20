الأورومتوسطي يدعو للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بحق الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطندعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية إلى التحرك العاجل والفوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بحق الفلسطينيين في القدس.وقال المرصد الحقوقي الدولي إنه وثّق اقتحام عناصر من الشرطة الإسرائيلية صباح أمس الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى مستخدمة العنف المفرط ضد المصلين في منطقة باب الرحمة، ما أسفر عن إصابة 20 منهم، واعتقال نحو 15 آخرين.بدورها أكدت "إيناس زايد" رئيسة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استخدام للعنف المفرط واعتقال للمصلين في المسجد الأقصى ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديدًا الحق في حرية الدين والمعتقد وعدم التعرض لدور العبادة".ودعت "زايد" جميع المؤسسات الحقوقية في الدول الغربية إلى التحرك لدى بلدانها لحثّها على الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزامها الدولية بما في ذلك إلزامها باحترام وحماية الأماكن والمواقع والمقامات والرموز الدينية في القدس.وطالب الأورومتوسطي السلطات الاسرائيلية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين دون مذكرات قانونية أو قضائية، والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي والإبعاد عن الأماكن الدينية، والتي تمارسها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين في القدس.