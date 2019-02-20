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حماس: جرائم الاحتلال بالأقصى تُضاف إلى سجلّه الأسود الحافل بالعُنف والإرهاب

حماس: جرائم الاحتلال بالأقصى تُضاف إلى سجلّه الأسود الحافل بالعُنف والإرهاب
حركة حماس - شعار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، بياناً حول الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس المحتلة.

وقالت الحركة في بيانها، الذي نشره موقعها الرسمي: "جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته بحق أهلنا في القدس والمسجد الأقصى، والاعتداء الوحشي على المصلين، وإغلاق بواباته، خاصة باب الرحمة؛ جريمة إضافية تضاف إلى سجله الأسود الحافل بالعنف والإرهاب".

وأضافت: "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات تفجير الأوضاع في القدس، بالاستمرار في هذه السياسات العنصرية المتطرفة، واستفزاز مشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وما يترتب على ذلك من نتائج، فمن حق شعبنا الفلسطيني، أن يحمي أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن يدافع عنها بكل أشكال المقاومة.

وحيّت حركة حماس في بيانها،  صمود أهلنا في القدس وثباتهم ودفاعهم عن المسجد الأقصى ومواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، وتؤكد على ضرورة استمرار التحرك والزحف الجماهيري والشعبي في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، ومن كل مدن وقرى فلسطين للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وحمايته، فهذا شرف وواجب ديني ووطني، مهما كلف ذلك من ثمن، ومهما عظمت التضحيات.

كما طالبت شعوب الأمة العربية والإسلامية كافة، بتحمل مسؤولياتهم، إزاء كل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس من "ظلم وانتهاكات وإرهاب صهيوني منظم، يستوجب الوقوف إلى جانب هذا الشعب وتعزيز صموده على أرضه"، والضغط على صناع القرار في المنطقة للقيام بواجباتهم، وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العدو المجرم، وعدم السماح بتمرير أي شكل من أشكال التطبيع معه، والعمل دوماً على عزله، وفضح جرائمه.

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