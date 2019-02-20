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أبو عبيدة يُعلّق على عزل قائد وحدة النُخبة في جيش الاحتلال

أبو عبيدة يُعلّق على عزل قائد وحدة النُخبة في جيش الاحتلال
المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة
رام الله - دنيا الوطن
علّق المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أبو عبيدة، على عزل الاحتلال قائد وحدة النخبة المميزة في جيش الاحتلال، نتيجة عملية خانيونس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال في تغريدة: إن "الفشل الكبير والذخر الأمني لدى المقاومة في عملية (حد السيف) لا زالت أصداؤه تُسقط رؤوساً ذاقت طعم الخزي والفشل، أمام المقاومة، وستظل غزة وشعبها قاهرة للغزاة، وأيقونة للنصر والصمود".

وكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن قائد وحدة النخبة المميزة في جيش الاحتلال، قرر إنهاء خدماته بعد فشل عملية في خانيونس جنوب قطاع غزة، والتي أطلق عليها اسم (حد السيف).

وأوضحت الصحيفة، أن قائد وحدة النخبة الأولى المميزة في جيش الاحتلال (سييرت متكال)، قرر إنهاء خدماته العسكرية بعد شهرين من الآن، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى منذ 23 عامًا الذي يقدم ضابط بهذا المستوى في هذه الوحدة تحديدًا على الاستقالة من منصبه بنفسه، بدلًا من انتظار إكمال الفترة المحددة له في الخدمة العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد الوحدة الذي عرفته بحرف (هـ) والذي يحظر كشف هويته حاليًا، خاصةً وأنه من أوائل الضباط في الوحدة، كان مسؤولًا عن تسيير عملية خانيونس السرية الأمنية التي نفذتها قوة من نفس الوحدة، بعد تنسيق مع جهاز (الشاباك).

وتعتبر هذه خطوة غير عادية، قد تكون مرتبطة بالفشل التشغيلي لعملية خانيونس، التي نفذت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي كانت تهدف لزرع أجهزة تجسس حديثة في أجهزة اتصالات المقاومة.

وأعلنت كتائب القسام يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنها اكتشفت قوة "إسرائيلية" متسللة إلى خانيونس، واشتبكت مع عناصرها، وأفشلت مخططها، وقتلت الضابط المسؤول فيها.

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