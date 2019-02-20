التربية تُهيب بأولياء الأمور التأكد من تسجيل أبنائهم في رياض أطفال مُرخصة

رام الله - دنيا الوطنأهابت وزارة التربية والتعليم العالي، بأولياء الأمور التحقق من حصول رياض الأطفال، التي يرسلون أبناءهم إليها؛ على التراخيص اللازمة من الوزارة حسب الأصول.وقالت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم، إن هذا الإعلان يأتي حرصاً من الوزارة على سلامة الأطفال، وبما يضمن توفير الضمانات القانونية والصحية والتربوية المتوخاة في هذه الرياض، ودرء أي مخاطر قد يتعرض لها الأطفال.وأشارت التربية إلى أنها تقود الآن حملة متصاعدة لترخيص رياض الأطفال، داعيةً الأهالي للتعاون معها برفض تسجيل أبنائهم في أي رياض لم تحصل على التراخيص اللازمة من الوزارة، مجددةً الدعوة لأصحاب تلك الرياض لتصويب أوضاعها للحصول على التراخيص وفق الأصول، وأن أي تقصير في ذلك سيترتب عليه المتابعة الإجرائية اللازمة.ونوّهت التربية إلى أنها لن تتحمل المسؤولية عن أي حادث أو إساءة أو سلوك غير تربوي، يطال الأطفال في الرياض غير المرخصة، كون هذه الرياض قد تفتقر للمعايير التربوية والبيئة الصحية وشروط الأمان.