فتح: إغلاق بوابات المسجد الأقصى جربمة واستفزاز

رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح)، أبناء الشعب الفلسطيني إلى التوجه لبوابات المسجد الأقصى المبارك، والاعتصام والصلاة على بواباته، حتى يتم فتحها، معتبرة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى المبارك، جريمة واستفزاز لمشاعر المسلمين جميعاً، وتحدياً صارخاً لكل الأعراف والديانات السماوية.وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي: إن إسرائيل تلعب بالنار، وتؤجج المنطقة برمتها، وتسعى لتحويل الصراع من سياسي لديني، والذي سيأكل الأخضر واليابس، وما تفعله وصفة لتأجيج الأوضاع برمتها، محملاً إسرائيل تداعيات ما تقوم به من جرائم.ودعت حركة فتح العالمين العربي والإسلامي؛ للتدخل الفوري والعاجل لمنع المجزرة بحق الأقصى.