المالكي: نُؤكد على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين





كما شدد الوزير المالكي، على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، من أجل تسهيل عملية التفاوض، وإعطاء زخم لعملية السلام.





هذا، وقد صدر بيان من وزارة الخارجية الإيرلندية، يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، وحل قضية الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

رام الله - دنيا الوطنفي مبادرة تبناها وأطلقها وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، اجتمع ظهر يوم أمس وزراء خارجية كل من: مصر والأردن وفلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية كل من: فرنسا والسويد وبلغاريا وقبرص، وأمين عام وزارة الخارجية الإسبانية في قصر الضيافة الأيرلندي في العاصمة دبلن؛ لمناقشة الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك لتحديد أفق للرؤية المستقبلية للعملية السلمية، مؤكدين على مركزية القضية الفلسطينية، ومبدأ حل الدولتين.كما أكد الوزراء المجتمعون على موقفهم الداعم لحل شامل للقضية الشرق الأوسط مع مراعاة الحقوق الشرعية وتطلعات الشعبين، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وحق إسرائيل بالأمن والقبول في منطقة الشرق الوسط، مؤكدين على التزامهم بالعمل للدفع في تحقيق ما تم الاتفاق عليه.وفي مداخلته أمام الحضور، أكد وزير الخارجية والمغتربين، د رياض المالكي، على الموقف الفلسطيني من حل الدولتين، وإقامة الدولة على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.