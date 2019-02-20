شاهد: عبر (الجزيرة).. أكاديمي فلسطيني يتساوق مع رواية إسرائيل بشأن منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطن

هاجم الأكاديمي الفلسطيني المحاضر في جامعة بيرزيت، نشأت الأقطش، منظمة التحرير الفلسطينية، معتبراً أنها لا تمثل سوى 20 أو 30% من الشعب الفلسطيني.







وقال الأقطش، خلال برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة، إنه لا يوجد ممثل للشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير لم تحصل على أكثر من 20 أو 30% في الانتخابات الأخيرة.







وأضاف الأقطش: "منظمة التحرير صنعت لحماية الكيان الإسرائيلي، وتقود أكبر عملية تمثيل في التاريخ، فالظاهر هو العداء لإسرائيل والباطن حمايتها".





من ناحيته، رد الكاتب الإسرائيلي، إيدي كوهين، بالقول: "عال العال، طالما لا يوجد للفلسطينيين ممثل شرعي، على المليون ونصف لاجئ فلسطيني في غزة ومثلهم في الضفة، حمل كرت (أونروا) والهجرة فوراً إلى أوروبا، التي ستحتضنهم، وبذلك يصبح لهم ممثل بجنسيات جديدة في أوروبا".





