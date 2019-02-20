مسؤول أمريكي: دمج القنصلية مع السفارة الأمريكية بالقدس في آذار المقبل





من جهته، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة، حول عملية الدمج لوكالة (رويترز): إنه لم يتغير شيء من وجهة نظر الفلسطينيين.



وأضاف: "الاتصالات على المستوى السياسي مع الإدارة الأمريكية مقطوعة، وستبقى كذلك ما لم تغير الإدارة الأمريكية موقفها من القدس واللاجئين، ولكن هناك اتصالات على المستوى الأمني لمحاربة الإرهاب".



وكان الرئيس دونالد ترامب، قد أثار غضب العالم العربي، وأججّ قلقاً دولياً باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر، ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في آيار/مايو.



وقطعت السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، العلاقات مع الإدارة الأمريكية بعد نقل السفارة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستدمج قنصليتها العامة في القدس، التي تخدم الفلسطينيين، في السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل، في آذار/ مارس المقبل.وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر، قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة، ولم يحدد موعد حدوث ذلك.ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، أن "دمج القنصلية والسفارة، سيتم في الرابع أو الخامس من آذار/ مارس، وسينتهي عنده وضع القنصلية العامة".