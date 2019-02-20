شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع الصادرات الفلسطينية خلال كانون الأول

الإحصاء: ارتفاع الصادرات الفلسطينية خلال كانون الأول
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت الصادرات خلال شهر كانون الأول من عام 2018 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 5% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 100.2 مليون دولار أمريكي.

وبحسب بيان للاحصاء الفلسطيني فقد ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون الأول 2018 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الأول من عام 2018.

بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغت قيمتها 13.7 مليون دولار أمريكي.

الواردات السلعية:
وسجلت الواردات خلال شهر كانون الأول من عام 2018 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 495.4 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون الأول 2018 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون أول من عام 2018. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة:
أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر كانون الأول 2018 مقارنة مع الشهر السابق، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2017، حيث بلغ العجز 395.2 مليون دولار أمريكي.

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة يُعلّق على عزل قائد وحدة النُخبة في جيش الاحتلال

أبو عبيدة يُعلّق على عزل قائد وحدة النُخبة في جيش الاحتلال

التربية تُهيب بأولياء الأمور التأكد من تسجيل أبنائهم في رياض أطفال مُرخصة

التربية تُهيب بأولياء الأمور التأكد من تسجيل أبنائهم في رياض أطفال مُرخصة

فتح: إغلاق بوابات المسجد الأقصى جربمة واستفزاز

فتح: إغلاق بوابات المسجد الأقصى جربمة واستفزاز

المالكي: نُؤكد على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين

المالكي: نُؤكد على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين

أبو طه: العاملون في &#34;دار الشفاء&#34; سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

أبو طه: العاملون في "دار الشفاء" سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

انتشار واسع لقوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة

انتشار واسع لقوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة

الشعبية: آن الأوان لمغادرة المناكفة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية والامبريالية على شعبنا

الشعبية: آن الأوان لمغادرة المناكفة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية والامبريالية على شعبنا

الرئيس عباس: نرفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل

الرئيس عباس: نرفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح: إغلاق بوابات المسجد الأقصى جربمة واستفزاز

فتح: إغلاق بوابات المسجد الأقصى جربمة واستفزاز

المالكي: نُؤكد على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين

المالكي: نُؤكد على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين

أبو طه: العاملون في &#34;دار الشفاء&#34; سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

أبو طه: العاملون في "دار الشفاء" سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

الإحصاء: ارتفاع الصادرات الفلسطينية خلال كانون الأول

الإحصاء: ارتفاع الصادرات الفلسطينية خلال كانون الأول

انتشار واسع لقوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة

انتشار واسع لقوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة

الشعبية: آن الأوان لمغادرة المناكفة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية والامبريالية على شعبنا

الشعبية: آن الأوان لمغادرة المناكفة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية والامبريالية على شعبنا

الاحتلال يُبعد ناشطاً مقدسياً عن الأقصى

الاحتلال يُبعد ناشطاً مقدسياً عن الأقصى

إصابة جندي بجروح طفيفة بالخليل واعتقال 17 مواطناً في الضفة الغربية

إصابة جندي بجروح طفيفة بالخليل واعتقال 17 مواطناً في الضفة الغربية

منوعات

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في &#34;الزمن الجميل&#34;

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في "الزمن الجميل"

&#34;نشاز&#34; سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: &#34;خطية ريم بارودي&#34;

"نشاز" سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: "خطية ريم بارودي"

شادي سرور يتراجع: &#34;أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين&#34;

شادي سرور يتراجع: "أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين"

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة &#34;همام في أمستردام&#34; التي اختفت فجأة

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة "همام في أمستردام" التي اختفت فجأة

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

عربي

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق &#34;ريتز كارلتون&#34; يُعلن إفلاسه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

مُنفذ تفجير القاهرة يحمل الجنسية الأمريكية

مُنفذ تفجير القاهرة يحمل الجنسية الأمريكية

حرب كلامية بين تركي آل الشيخ وجمال ريان بسبب مصر

حرب كلامية بين تركي آل الشيخ وجمال ريان بسبب مصر

الأزهر: إغلاق الاحتلال للأقصى يُمثل انتهاكًا للوضع التاريخي للمسجد

الأزهر: إغلاق الاحتلال للأقصى يُمثل انتهاكًا للوضع التاريخي للمسجد