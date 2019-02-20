الإحصاء: ارتفاع الصادرات الفلسطينية خلال كانون الأول





بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغت قيمتها 13.7 مليون دولار أمريكي.



الواردات السلعية:

وسجلت الواردات خلال شهر كانون الأول من عام 2018 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 495.4 مليون دولار أمريكي.



ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون الأول 2018 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون أول من عام 2018. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق.



الميزان التجاري للسلع المرصودة:

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر كانون الأول 2018 مقارنة مع الشهر السابق، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2017، حيث بلغ العجز 395.2 مليون دولار أمريكي.



رام الله - دنيا الوطنارتفعت الصادرات خلال شهر كانون الأول من عام 2018 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 5% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 100.2 مليون دولار أمريكي.وبحسب بيان للاحصاء الفلسطيني فقد ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون الأول 2018 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الأول من عام 2018.