شؤون فلسطينية

انتشار واسع لقوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة

انتشار واسع لقوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة
رام الله - دنيا الوطن
 انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ودورياتها الراجلة في محيط المسجد الأقصى المبارك وبواباته، وشوارع وطرقات وأسواق البلدة القديمة، منذ ساعات الصباح الباكر، بعد حالة من التوتر الشديد شهدها الأقصى الليلة الماضية.

ونقلت مصادر محلية عن محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود قوله: انه لم يصدر أي جديد بخصوص الشبان والفتية الذين اعتُقلوا ليلة أمس، وما إذا كان سيتم عرضهم على محكمة الاحتلال أو الافراج عنهم، علماً أن قوات الاحتلال اعتقلت وأصابت أكثر من عشرين مُصليا خلال اعتدائها عليهم في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى الليلة الماضية.

في الوقت ذاته، جددت عصابات المستوطنين اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الاقصى من باب المغاربة، في الوقت الذي تسود فيه حالة من التوتر في المسجد، وسط دعوات من نشطاء مقدسيين بضرورة التوجه الى المسجد المبارك والمشاركة في الصلوات في منطقة باب الرحمة.

ويطالب المصلون بفتح مبنى ومُصلى باب الرحمة أمام المصلين والأوقاف الاسلامية، علما أن الاحتلال أغلق المبنى عام 2003 بذرائع واهية ولصالح مخططات خبيثة أفصحت عنها جماعات المعبد التي دعت الى اقامة كنيس يهودي داخل الأقصى، وتحديدا في منطقة باب الرحمة، تحت اسم "كنيس باب الرحمة"؛ تمهيدا لإقامة هيكل ثالث مكان مسجد قبة الصخرة المشرفة.

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة يُعلّق على عزل قائد وحدة النُخبة في جيش الاحتلال

أبو عبيدة يُعلّق على عزل قائد وحدة النُخبة في جيش الاحتلال

التربية تُهيب بأولياء الأمور التأكد من تسجيل أبنائهم في رياض أطفال مُرخصة

التربية تُهيب بأولياء الأمور التأكد من تسجيل أبنائهم في رياض أطفال مُرخصة

فتح: إغلاق بوابات المسجد الأقصى جربمة واستفزاز

فتح: إغلاق بوابات المسجد الأقصى جربمة واستفزاز

المالكي: نُؤكد على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين

المالكي: نُؤكد على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين

أبو طه: العاملون في &#34;دار الشفاء&#34; سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

أبو طه: العاملون في "دار الشفاء" سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

الإحصاء: ارتفاع الصادرات الفلسطينية خلال كانون الأول

الإحصاء: ارتفاع الصادرات الفلسطينية خلال كانون الأول

الشعبية: آن الأوان لمغادرة المناكفة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية والامبريالية على شعبنا

الشعبية: آن الأوان لمغادرة المناكفة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية والامبريالية على شعبنا

الرئيس عباس: نرفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل

الرئيس عباس: نرفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح: إغلاق بوابات المسجد الأقصى جربمة واستفزاز

فتح: إغلاق بوابات المسجد الأقصى جربمة واستفزاز

المالكي: نُؤكد على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين

المالكي: نُؤكد على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين

أبو طه: العاملون في &#34;دار الشفاء&#34; سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

أبو طه: العاملون في "دار الشفاء" سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

الإحصاء: ارتفاع الصادرات الفلسطينية خلال كانون الأول

الإحصاء: ارتفاع الصادرات الفلسطينية خلال كانون الأول

انتشار واسع لقوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة

انتشار واسع لقوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة

الشعبية: آن الأوان لمغادرة المناكفة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية والامبريالية على شعبنا

الشعبية: آن الأوان لمغادرة المناكفة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية والامبريالية على شعبنا

الاحتلال يُبعد ناشطاً مقدسياً عن الأقصى

الاحتلال يُبعد ناشطاً مقدسياً عن الأقصى

إصابة جندي بجروح طفيفة بالخليل واعتقال 17 مواطناً في الضفة الغربية

إصابة جندي بجروح طفيفة بالخليل واعتقال 17 مواطناً في الضفة الغربية

منوعات

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في &#34;الزمن الجميل&#34;

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في "الزمن الجميل"

&#34;نشاز&#34; سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: &#34;خطية ريم بارودي&#34;

"نشاز" سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: "خطية ريم بارودي"

شادي سرور يتراجع: &#34;أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين&#34;

شادي سرور يتراجع: "أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين"

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة &#34;همام في أمستردام&#34; التي اختفت فجأة

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة "همام في أمستردام" التي اختفت فجأة

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

عربي

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق &#34;ريتز كارلتون&#34; يُعلن إفلاسه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

مُنفذ تفجير القاهرة يحمل الجنسية الأمريكية

مُنفذ تفجير القاهرة يحمل الجنسية الأمريكية

حرب كلامية بين تركي آل الشيخ وجمال ريان بسبب مصر

حرب كلامية بين تركي آل الشيخ وجمال ريان بسبب مصر

الأزهر: إغلاق الاحتلال للأقصى يُمثل انتهاكًا للوضع التاريخي للمسجد

الأزهر: إغلاق الاحتلال للأقصى يُمثل انتهاكًا للوضع التاريخي للمسجد