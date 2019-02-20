أسراب من الجراد في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأظهرت تقارير نشرتها الأمم المتحدة، أن أسرابًا من الجراد المهاجرة، تحركت نحو الأراضي الفلسطينية، لكن المسافة ما زالت كبيرة.وقالت صحيفة (معاريف): إن اتصالات تجريها وزارة الزراعة الإسرائيلية، مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للحصول على صورة لحركة الجراد في المملكة العربية السعودية ومصر، في ضوء الخوف من وصولها إلى إسرائيل، والأراضي الفلسطينية.وبدأت فرق من وزارة الزراعة الإسرائيلية، بفحص مخزونات المبيدات الحميدة، والتي لا تعرض حياة الناس للخطر، والتي يمكن استخدامها إذا لزم الأمر.يشار إلى أنه وبعد الأمطار الاستثنائية التي ضربت اليمن الشرقي، والحدود الإريترية- السودانية، بدأت موجة من الجراد في الهجرة إلى السعودية.