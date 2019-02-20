ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام عربية، بتقدم ملياردير سعودي، كان أحد المحتجزين في فندق (ريتز كارلتون)، ضمن حملة مكافحة الفساد بالسعودية، بطلبٍ وُصف بالصادم من حكومة بلاده.وقالت وكالة (رويترز): إن الملياردير الشهير، معن الصانع، ينوي الاستفادة من قانون سعودي جديد، لتسهيل مديونياته وتسويتها، مشيرة إلى أن مجموعة السعد التابعة للصانع، تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب القانون السعودي الجديد، الذي يسهل على الدائنين إمكانية استعادة مدفوعاتهم.ويذكر أن الصانع، كان أحد رجال الأعمال والأمراء، الذين طالتهم اتهامات بالفساد، تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأودع في فندق (ريتز كارلتون).وقالت (رويترز) في تقرير سابق، أن الملياردير السعودي المحتجز، الصانع يسعى إلى سداد نحو 4 مليارات من الديون مقابل إطلاق سراحه، مؤكدة أن ديون مؤسسات الصانع والمستحقة للبنوك، وصلت إلى 22 مليار دولار أمريكي.ونقلت الوكالة، عن مصادرها، قولهم: "تقدمت مجموعة سعد، بطلب لإشهار إفلاسها، وستتولى المحكمة التجارية في الدمام القضية برمتها، بعدما تجاوزت ديونها نحو 16 مليار دولار".يشار إلى أن طلب إشهار الإفلاس الذي تقدم به الصانع، الذي كان في عام 2007 ضمن أغنى 100 شخص في العالم، يحتاج للتصديق من قبل محكمة الدمام، وإذا ما قبلته ستتولى هي التعامل مع الدائنين للمجموعة.