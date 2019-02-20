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هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك يفتتحون مكاتب رسمية لهم في "القدس"

هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك يفتتحون مكاتب رسمية لهم في "القدس"
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، أمس الثلاثاء، مع ثلاثة رؤساء حكومات، هي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك، وأسفر اللقاء عن عدة نتائج ملموسة، أولها: إعلان رئيس الحكومة الهنغارية، اوربان، أن حكومة بلاده، قررت "افتتاح ممثلية تجارية في القدس، تكون ذات صبغة دبلوماسية، وبهذا يكون لهنغاريا تمثيل رسمي في مدينة القدس".

ورد نتنياهو على هذا الإعلان بالترحيب قائلاً: إن هذه الخطوة الأولى باتجاه افتتاح سفارة هنغارية في القدس، وفق (i24NEWS).

من ناحيته، أعلن رئيس حكومة سلوفاكيا، بيلغريني، أن بلاده ستفتتح مكتباً رسمياً لها في القدس، ينشط في المجال الثقافي والتجديد. 

وقال: "لأول مرة سيكون لسلوفاكيا أربعة دبلوماسيين يعتنون بالتجديد، أحدهم سيكون في القدس"، وأردف رئيس الحكومة السلوفاكية هذا الإعلان بدعوة وجهها لنتنياهو ليكون أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، فرد عليه نتنياهو بأن هذا سيكون من دواعي سروره، ولكن ينبغي أن يتم انتخابه من جديد في منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية؛ لتتم هذه الزيارة.

يذكر، أن جمهورية التشيك، كانت قد أعلنت عن افتتاح مركز ثقافي تشيكي أسمته "البيت التشيكي" في مدينة القدس.

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