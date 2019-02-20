ترامب يُوقع على قرار تشكيل "قوة فضاء أمريكية"

وجاء في نص المسودة، التي وقعها ترامب أن على وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "حشد مواردها الفضائية للردع والتصدي للتهديدات الفضائية، من خلال تشكيل قوة، ستكون جزءاً من القوات الجوية الأمريكية"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وأعلن ترامب، العام الماضي، أنه ينوي تشكيل "قوة فضائية" تكون فرعاً جديداً في القوات المسلحة إلى جانب قوات البحرية والمارينز والجيش وسلاح الجو، مشدداً على أن هذه الخطوة ضرورية للتصدي للثغرات في الفضاء، وللتأكيد على "الهيمنة الأمريكية" في هذا المجال.



رام الله - دنيا الوطنوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الأمر الرابع لسياسة الفضاء، الذي يمهد لتشكيل "قوة فضاء أمريكية"، وهي تمثل وحدة جديدة في القوات الأمريكية المسلحة؛ للتعامل مع أي تهديد في الفضاء ومنه.