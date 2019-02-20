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غانتس لنتنياهو: حين عَمِلتُ في الجيش كُنتَ تلعب

غانتس لنتنياهو: حين عَمِلتُ في الجيش كُنتَ تلعب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تبادل بيني غانتس، زعيم حزب (حصانة لإسرائيل) ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبارات نارية في رشقة من التصريحات، خاطب فيها غانتس منافسه، قائلاً: "حين عملت في الجيش كنت تلعب".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس قوله مخاطباً نتنياهو: "قمت بتدريب المسؤولين العسكريين، عندما كنت أنت تلعب، كنت أدخل الخنادق عندما كنت تتعلم إتقان الإنجليزية".

وعاب غانتس على نتنياهو، أنه ذات مرة "ترك إسرائيل وسكن الولايات المتحدة"، وزاد على ذلك بوصفه إياه بأنه "حاكم منفرد ومنفصل".

بنيامين نتنياهو، بدوره رد على انتقادات خصمه السياسي بالمثل قائلاً: "فلتخجل، عرضت حياتي للخطر من أجل الدولة، عندما كنت جندياً وبعدها ضابطاً، وأصبت ذات مرّة خلال معركة مع مخرّبين، وكدت أخسر حياتي خلال تبادل لإطلاق النار".

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