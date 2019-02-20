إصابة جندي بجروح طفيفة بالخليل واعتقال 17 مواطناً في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب جندي إسرائيلي، مساء أمس، بجروح طفيفة، خلال مواجهات في مخيم العروب في الخليل، أعقبت اعتقال خمسة مواطنين.
وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر (تويتر): إنه تم نقل الجندي للمستشفى لتلقي العلاج.
في سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال 17 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما تم ضبط سلاحين من نوع كارلو في شويكة، وفق ادعائه.
وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر (تويتر): إنه تم نقل الجندي للمستشفى لتلقي العلاج.
في سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال 17 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما تم ضبط سلاحين من نوع كارلو في شويكة، وفق ادعائه.
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