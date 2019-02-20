إصابة جندي بجروح طفيفة بالخليل واعتقال 17 مواطناً في الضفة الغربية

أصيب جندي إسرائيلي، مساء أمس، بجروح طفيفة، خلال مواجهات في مخيم العروب في الخليل، أعقبت اعتقال خمسة مواطنين.وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة عبر (تويتر): إنه تم نقل الجندي للمستشفى لتلقي العلاج.في سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال 17 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما تم ضبط سلاحين من نوع كارلو في شويكة، وفق ادعائه.