الاحتلال يغلق بوابات الأقصى وسط مزيد من التوتر والتصعيد



وقال مسؤول الاعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، “فراس الدبس”، في بيان له، أن الشرطة الإسرائيلية، أغقلت جميع بوابات المسجد الأقصى.



وأضاف، أنها إعتدت على مصلين داخل باحات المسجد، ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب الإغلاق.



وكانت “الأوقاف” الإسلامية في مدينة القدس، قد أعلنت أن شرطة الاحتلال الاسرائيلية، أغلقت بالسلاسل الحديدية، باب الرحمة في الجهة الشمالية من المسجد الأقصى.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة الاسرائيلية جميع بوابات المسجد الأقصى، في القدس، وإعتدت على مصلين في باحاته.