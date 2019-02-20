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شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر

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القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس أثناء زيارته لعمان
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر استقبال العُمانيين للقائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أثناء زيارته للسلطنة قبل عدة أشهر، بالرقص.

ونشر حساب يسمى "إسرائيل في الخليج" عبر (تويتر) هذا المقطع، حيث يظهر استقبال العُمانيين للمسؤول الإسرائيلي بالرقص بالسيوف والأهازيج.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عيّن كاتس يوم الأحد الماضي، قائماً بأعمال وزير الخارجية، حيث أيضاً يتولى منصب وزير المواصلات.

وزار كاتس سلطنة عُمان في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث عرضَ خلال مؤتمر عُقد هناك، خطة لربط سكة حديد توصل إسرائيل بدول الخليج.

 

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