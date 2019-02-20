مُنفذ تفجير القاهرة يحمل الجنسية الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل جديدة، عن منفذ العملية الإرهابية، التي وقعت، مساء الاثنين الماضي، في القاهرة.وقال موقع (القاهرة 24): إن منفذ التفجير الذي فجر نفسه في قوة أمنية بمنطقة الدرب الأحمر، خلف الجامع الأزهر، يحمل الجنسية الأميركية، وأنه احتجز على ذمة أحد القضايا التي تتعلق بجريمة قتل، وخرج منذ 3 أشهر فقط.وقال الموقع الإخباري: إن المنفذ يدعى الحسن عبد الله، وعمره 37 عاماً، يحمل الجنسية الأميركية، وينتمي لعائلة ثرية تسكن في منطقة مصر الجديدة، وأن والده يعمل طبيباً، ومقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعض أفراد فى عائلته، حاصلين كذلك على الجنسية الأمريكية.وأصدرت وزارة الداخلية بياناً، مساء الاثنين، أعلنت فيه تفاصيل الحادث، جاء فيه أنه "في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف موقع أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 شباط/ فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر".وأشار الموقع في تقريره إلى أن منفذ التفجير، يقيم بمفرده في منزل، استأجره بحي الجمالية بجوار الجامع الأزهر، بينما نقل التليفزيون المصري عن شاهد عيان من المنطقة أن الإرهابي لا يقيم في المنطقة، ولا أحد يعرفه.