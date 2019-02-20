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شؤون فلسطينية

سلامة: مركزية فتح توافقت على مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة

سلامة: مركزية فتح توافقت على مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة
اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، دلال سلامة، إن قيادة حركة فتح ممثلة باللجنة المركزية، والمجلس الثوري، أنهت اجتماعاً مطولاً يوم الاثنين في رام الله، وتم رفع التوصيات الخاصة بهذا الاجتماع للرئيس عباس.

وأضافت سلامة، وفق ما أورد موقع (عربي 21): "تضمنت التوصيات توافق اللجنة على ترشيح أحد أعضاء اللجنة المركزية لرئاسة الحكومة المقبلة، ووضع اللمسات الأخيرة فيما يخص برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى استعراض نتائج المشاورات التي عقدتها الحركة مع فصائل المنظمة، وتقييم المواقف حولها".

وأوضحت، أن برنامج الحكومة المقبلة المنوي تشكيلها من فصائل منظمة التحرير، سيكون هو نفس برنامج الرئيس عباس، وحركة فتح، متابعةً: "ليس هنالك أي سقف زمني لعمل الحكومة".

وأشارت إلى أن القرار النهائي، بات بيد الرئيس؛ للبت في شخصية رئيس الوزراء المقبل، ومن الممكن أن يصدر التكليف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابعت: "باب الحوار مع فصائل منظمة التحرير ما يزال مفتوحاً، ونحن على استعداد لتوضيح ماهية التكليفات التي سيتم توزيعها على الفصائل المشاركة في الحكومة، وهذه المسؤولية ستقع على عاتق رئيس الوزراء المكلف، حين صدور مرسوم من الرئيس بذلك".

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