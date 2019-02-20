صور: ميكروب ممرض يوقف معملَ جاتوهات شمال القطاع



وقالت الإدارة العامة للرعاية الأولية عبر حسابها على (فيسبوك): "قام فريق التفتيش التابع للطب الوقائي في محافظة الشمال، بأخذ عينات (كيك) من أكثر من ثمانية معامل ومخابز للفحص المخبري، للتأكد من صلاحيتها وخلوها من الملوثات المُمرضة".





وأضافت: "بعد ظهور النتائج المخبرية تبيّن مطابقتها للمواصفات والمقايس الفلسطينية باستثناء عيّنة واحدة قد وجد فيها تلوث ميكروبي، بميكروب (E_coli) المُمرض".





وتابعت الإدارة العامة للرعاية الأولية: "قام الفريق وبالتعاون مع قسم مباحث التموين، بإيقاف المعمل عن العمل، وإتلاف أكثر من 80 قالب كيك، وأكثر من 90 قطعة صغيرة، حيث وجد من خلال التفتيش داخل المعمل، مخلفات قوارض، وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة.







































رام الله - دنيا الوطنأوقفت السلطات المختصة، أمس الثلاثاء، معملَ جاتوهات عن العمل بسبب التلوث بميكروب (E.coli) المُمرض، والإهمال بالنظافة العامة للمكان، شمال قطاع غزة.